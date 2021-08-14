شكرا لقرائتكم خبر عن في 9 نقاط تعرف على خطة الدولة للقطاع الزراعى خلال 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع الزراعة من القطاعات الاستراتيجية نظرًا لارتباطه بالعديد من الأنشطة، منها إنتاج حيواني وداجني وسمكي هى المصدر الرئيس للغذاء، وكذلك لمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه النسبة الأكبر من القوى العاملة بالمناطق الريفية.

ويعد القطاع الزراعى من القطاعات من القطاعات الهامة نظرا لارتباطه بجميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.

وأظهرت جائحة كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق، كما لعب دورا مهما في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.

1- تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية.

2- ترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية.

3- تحسين خواص التربة.

4- التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية.

5- نشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.

6- تستهدف الحكومة زيادة الانتاج الزراعى خلال عام 21/2022 إلى نحو 1.118 تريليون جنيه بمعدل نمو حوالى 9%.

7- زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022.

8- 73,8 مليار جنيه حجم الاستثمارات الزراعية بنسبة 5,9% من الاستثمارات الإجمالية مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام20/2021 بنسبة زيادة حوالي 72%.

9- بلغت حجم الاستثمارات المُحققة عام 19/2020 وقدرها 39,5 مليار جنيه.