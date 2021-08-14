شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية 5 أحداث خلال الأسبوع الجاري، الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، أبرزها توزيع الأسهم المجانية لـ4 شركات وهي البنك التجاري الدولي (مصر)، المهندس للتأمين، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، نايل سيتي للاستثمار، كما تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المهندس للتأمين.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري، بأحقية المساهمين في 3 شركات وهم البنك التجاري الدولي (مصر)، المهندس للتأمين، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، في الحصول على توزيع الأسهم المجانية، بواقع 0.33 سهم للأولى لكل سهم أصلي تقريباً من أسهم البنك قبل الزيادة، وذلك لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من 16 أغسطس 2021، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وتوزع شركة المهندس للتأمين الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بواقع 0.25333 سهم لكل سهم أصلي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس المقبل، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتأمين، قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح 235 مليون جنيه، بدلاً من 187.5 مليون جنيه، والزيادة موزعة على 19 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد، بصورة مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي، وممولة من الأرباح المرحلة طبقاً للمركز المالي للشركة في 2020، والبالغ قدره 49.18 مليون جنيه.

وينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، عن زيادة رأس مال الشركة المصدر، بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الاثنين، على أن تجير الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر.

وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، قد وافقت في مارس الماضي على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 5.5 مليون جنيه إلى 6.87 مليون جنيه بزيادة قدرها 1.37 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد ممولة من رصيد الأرباح المرحلة وأرباح عام 2020 وفقًا لقوائم ديسمبر الماضي.

وينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة نايل سيتي للاستثمار، بإغلاق جلسة اليوم الاثنين، على أن يتم توزيع كوبون رقم (1) بواقع 25.5434542068 جنيه للسهم الواحد، اعتباراً من 19 أغسطس الجاري.

ويختتم الأسبوع بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المهندس للتأمين، يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، لمناقشة تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضو من ذوي الخبرة.