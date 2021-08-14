شكرا لقرائتكم خبر عن %15 نموا في تمويل البنوك للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف في المملكة للقطاع الخاص، لتصل إلى 1933.96 مليار ريال بنهاية يونيو 2021، وبنسبة 15.6 %، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر يونيو 2021.

وأوضحت النشرة الإحصائية، ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية قبل الزكاة والضرائب خلال شهر يونيو 2021، إلى نحو 3.87 مليار ريال، مقارنة بخسائر بلغت 4.79 مليار ريال خلال نفس الشهر من عام 2020، وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في سوق الأسهم السعودي، وعدة فروع للبنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا بنسبة 10 % خلال شهر يونيو 2021، لتصل إلى نحو 3114.19 مليار ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 10 % لتصل إلى نحو 2030.14 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2021م.

وفيما يتعلق بالنصف الأول من 2021م، حققت البنوك المدرجة في السوق السعودية أرباحا بلغت 23.1 مليار ريال، حيث نمت الأرباح بدعم رئيسي من انخفاض المخصصات رغم تراجع دخل العمليات، ونمت الأرباح بنحو 111 % على أساس سنوي حيث كان مجمل الأرباح للفترة المماثلة نحو 10.92 مليار ريال.

وفي الربع الثاني سجلت البنوك صافي أرباح بواقع 11.06 مليار ريال، مقارنة بنحو 962 مليون ريال للفترة المماثلة بعدما تأثرت نتائج الفترة المماثلة بخسائر بنك ساب حينها.