شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألواح الشمسية ترتفع بنسبة %18 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الألواح الشمسية بنسبة 18 % منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وسط توقعات بتأثير ارتفاع الأسعار بالسلب في قطاع الطاقة الشمسية، وكانت الأسعار تراجعت عالميا خلال الفترة من 2010 إلى 2020 بنسبة 90 % بسبب النمو الهائل في التكنولوجيا وتراجع أسعار البولي سيليكون.

من جهة أخرى أفادت دراسة أمريكية، بأن تلوث الهواء، يؤثر في قدرة وكفاءة ألواح الطاقة الشمسية، عبر عرقلة وصول ضوء الشمس إلى تلك الألواح بصورة جيدة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة «برنستون» الأمريكية، حيث رصد فريق البحث تأثير تلوث الهواء في كفاءة ألواح الطاقة الشمسية في الصين، التي تسعى لتلبية 10 % من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية بحلول 2030.

ووجد الباحثون أن تلوث الهواء في المناطق الأكثر تلوثا في شمال وشرق الصين يقلل من إمكانات توليد الطاقة الشمسية بمقدار يصل إلى واحد ونصف كيلوواط/ساعة للمتر المربع الواحد من الألواح الشمسية يوميا، وهو ما يعادل انخفاض في كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 35 %.

وأضافوا أن هذا المقدار الذي يحجبه تلوث الهواء عن المتر المربع يكفي لتشغيل مكنسة كهربائية لمدة ساعة واحدة، وغسل 12 رطلا من الغسيل أو العمل على جهاز كمبيوتر محمول لمدة 5 إلى 10 ساعات.

ووجد الباحثون أن تلوث الهواء في المناطق الأكثر تلوثا في شمال وشرق الصين يمنع نحو 20 % من أشعة الشمس من الوصول إلى صفائح الألواح الشمسية.

وأشاروا إلى أن هذه النتائج تشير إلى أن تأثير تلوث الهواء في فصل الشتاء على إنتاج الطاقة الشمسية سيكون كبيرا، لأنه سيصاحبه الغيوم والسحب التي تحجب ضوء الشمس لأوقات كبيرة في فصل الشتاء.