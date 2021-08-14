شكرا لقرائتكم خبر عن %100 ارتفاعا في أسعار المقاعد بالطيران عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مختص في النقل الجوي أن هناك ضغطا كبيرا على المقاعد وطلبا ضخما على السفر، وسط شح الكميات المعروضة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، أن ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض قاد لارتفاع أسعار المقاعد بنسبة 100 % قياسا على مستويات ما قبل كورونا مما يعوض جزءا من خسائر الشركة، مؤكدا رغبة شركات الطيران أن يكون لديها تشغيل كامل وتوفير التذاكر بأقل الأسعار، وذلك عندما تفتح الأبواب وتتمكن الشركات من زيادة عدد المقاعد وبالتالي تنخفض أسعار المقاعد.

وأوضح أن دولة الكويت كانت من أكثر الدول تحفظا في التعامل مع جائحة كورونا، وشهدت إغلاقا تاما على مدار أشهر طويلة خلال العام الماضي، وعند استئناف السفر تم السماح للمواطنين فقط بالسفر، أما الآن فقد أصبح السفر ممكنا للجميع بما يشمل المقيمين.

وأورد بودي: «نرى الآن أمامنا إعادة للطيران خلال شهر يوليو، وهناك طلب قوى على السفر خلال أغسطس الحالي بمطار الكويت الدولي، ونتوقع عودة الشركة للربحية في الربع الثالث من عام 2021، حسب النتائج التي نراها الآن».

وأشار إلى أنه قبل الجائحة كانت طيران الجزيرة تعمل بدون قيود من الجهات الحكومية إلا أن الوضع مختلف الآن، إذ يمنع تشغيل لأكثر عدد محدود من المقاعد في حدود 51 % فقط، في حين يمكن للشركة الوصول لنسبة 80 % من الإشغالات على الطائرة إذا أتيح لها ذلك.

وقال إن مطار الكويت الدولي كان يسمح فقط بدخول 5 آلاف راكب في اليوم، بينما طيران الجزيرة وحدها في فبراير عام 2020 أي قبل الجائحة كانت تنقل 8 آلاف راكب في اليوم.