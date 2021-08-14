شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة في التعاقد لتوصيل الغاز بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى إضافة 1.2مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى، وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز بالتقسيط، والتي كانت كالتالي..

1-صورة بطاقة الرقم القومى.

2-صورة من عقد التمليك.

3-ايصال كهرباء حديث.

تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلى 1000 محطة علي مستوي الجمهورية، وذلك تزامنا مع توجيهات بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.

كما تستهدف أيضا تقديم تسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم، حيث تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، وتعد التكلفة الفعلية لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود هي أكثر من ذلك بكثير، وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.