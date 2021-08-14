شكرا لقرائتكم خبر عن "إير بي إن بي" تحذر من تبعات متحور "دلتا" على نشاط السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "إير بي إن بي" في بيان رسمي أمس الخميس عن أنها حققت إيرادات قوية في الربع السنوي الثاني من العام الماضي، لكنها حذرت في نفس الوقت من تبعات سلالة "دلتا" على أنشطة السفر والترفيه.



وأوضحت "إير بي إن بي" الأمريكية – التي تخصص نشاطها في تأجير المنازل للمسافرين – أنها حققت صافي ربح قدره 68 مليون دولار في الربع السنوي الثاني مقارنة بخسارة قدرها 576 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وقفزت إيرادات الشركة إلى 1.33 مليار دولار في الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران، مقارنة بإيرادات قدرها 335 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وأضافت الشركة أنها قامت بحجز 83.1 مليون ليلة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29% مقارنة بالربع السنوي الأول، في حين يعد قفزة بنسبة 197% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.



وحذرت "إير بي إن بي" من تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا على غرار متحور "دلتا" الأمر الذي يؤثر سلبا على أنشطة السفر.