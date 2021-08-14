شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يغلق مرتفعاً بعد نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب إعلان شركة المتنزهات الترفيهية عن تسجيل نتائج أعمال فصلية قوية في الربع المالي الثالث المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز.



وكشفت الشركة الأمريكية في بيان أمس عن أنها حققت صافي ربح قدره 923 مليون دولار في الربع المالي الثالث مقارنة بخسائر قدرها 4.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض المواد المكررة، سجلت "والت ديزني" أرباحا فصلية بحوالي 80 سنتا لكل سهم بينما أشارت توقعات المحللين إلى أرباح بحوالي 55 سنتا لكل سهم.



وقفزت إيرادات "والت ديزني" بنسبة 45% إلى 17.02 مليار دولار في الربع المالي الثالث مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل إيرادات عند 16.7 مليار دولار.



وبلغ عدد مشتركي خدمة "ديزني بلس" للعروض التلفزيونية والأفلام الحصرية 116 مليون مستخدم مقارنة بنحو 57.5 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2020 فيما توقع المحللون عدد مستخدمين عند 114.5 مليون.



كما ارتفعت إيرادات الشركة من المتنزهات بنسبة 307% إلى 4.3 مليار دولار، كما سجلت أرباحا عند 356 مليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "والت ديزني" بنسبة 1% وأغلق عند 181.1 دولار.