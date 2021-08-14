شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تطلب موافقة الحكومة الأمريكية لمد كابل بحري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" في بيان رسمي بأنها تقدمت بجانب "أمازون دوت كوم" بطلب إلى الحكومة الأمريكية للموافقة على مد كابل بحري للإنترنت ونقل البيانات تحت البحر بين الفلبين وولاية كاليفورنيا.



وأوضحت الشركتان أنهما تقدمتا بالطلب إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية حيث تنويان البدء التجاري لتشغيل الكابل بحلول نهاية عام 2022 المقبل.



وأكدت "فيسبوك" على أن هذا الكابل البحري سوف يوفر سعة جديدة وكبيرة للبيانات في ظل الطلب المتزايد والمستمر على الإنترنت.



وفي سياق منفصل، كانت "فيسبوك" قد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستشن حملة لمواجهة التضليل الإعلامي وتنقية محتواها من نشر أي معلومات خاطئة تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا سيما مع ظهور بعض الأخبار المضللة لخداع المستخدمين.



وأشارت "فيسبوك" إلى أنها ستقوم بعمل ما يشبه غسل المعلومات المضللة وتنقية أي محتوى لديها من المعلومات الخاطئة.



وأفادت "فيسبوك" بأن المستخدمين الذين وقعوا في فخ التضليل كانوا ضحايا لحملة تشويع للقاحات أدارتها شركة "فازي" البريطانية من روسيا.



وضمن الإجراءات، قالت "فيسبوك" إنها حذفت 65 حسابا و243 حسابا من منصة "إنستجرام" على صلة بحملة الشركة المذكورة في يوليو/تموز الماضي.