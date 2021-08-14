شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع و"داو جونز" عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة وواصل "داو جونز" و"إس أند بي 500" تحطيم الأرقام القياسية للجلسة الرابعة على التوالي رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم وفق مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين انخفض إلى 70.2 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت توقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 81.2 نقطة دون تغيير.



هذا، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.9% أو ما يعادل 65 سنتا وأغلق عند 68.44 دولار للبرميل، لكن الخام حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 72 سنتا وأغلق عند 70.59 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 35515 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% وبلغ أعلى مستوى عند 35610 نقاط وأقل مستوى عند 35474 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4468 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 4468 نقطة وأقل مستوى عند 4460 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 14822 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 14850 نقطة وأقل مستوى عند 14797 نقطة.