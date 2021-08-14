شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع عقب التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض حاد للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية.



وخفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها بشأن الإنتاج المحلي من الذرة بنسبة 2.7% كما خفضت توقعاتها بشأن حصاد الصويا بنسبة 1.5% نتيجة جفاف الطقس وتراجع المساحات المزروعة.



وبحسب التقرير، تشير التوقعات إلى أن إنتاج الصويا في الولايات المتحدة سوف يصل إلى 4.339 ملياربوشل بناء على متوسط إنتاج 50 بوشل لكل فدان.



كان تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في يوليو/تموز قد توقع إنتاج الذرة عند 15.165 مليار بوشل بمتوسط عائد 179.5 بوشل لكل فدان، في حين توقع إنتاج الصويا عند 4.405 مليار بوشل بمتوسط عائد 50.8 بوشل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.8% وأغلقت عند 13.65 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.66 دولار وأقل سعر عند 13.30 دولار.