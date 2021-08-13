شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي، بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 783.3 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 65.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 389 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 4.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 262.6 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 67.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 220.2 مليون جنيه، ثم "مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر" بحجم تداول 11.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 202.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "غاز مصر"، بحجم تداول بلغ 3.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 185.7 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 77.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 182.8 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول 9.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 141 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 8.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 132.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول بلغ 2.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 130.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10884.50 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2871.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.10% مغلقًا عند مستوى 3846.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.73% مغلقًا عند مستوى 13247.81 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 9.61% ليغلق عند مستوى 3524.95 نقطة.