شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: لا يتم تحديد أسعار الفنادق بناء على جنسية السائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من خفض أسعار الفنادق للسياح القادمين من بعض الدول على حساب جنسيات أخرى.

أضاف، خلال تصريحاته لـ ”الخليج 365”، أن أسعار الفنادق والخدمات تقدم لجميع الجنسيات من مختلف أنحاء العالم بنفس القيمة، ولا يتم تحديدها بناءً على جنسية السائح.

يذكر أنه فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من 1 نوفمبر ٢٠٢١.