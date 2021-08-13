شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة وزارة البترول الوصول بعدد المحطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 1000 محطة علي مستوي الجمهورية، وفيما يلي 7 معلومات عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، والتي كانت كالتالي..

-1جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5- لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70.%

7- أسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.

تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلى 1000 محطة علي مستوي الجمهورية، وذلك تزامنا مع توجيهات بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.

كما تستهدف أيضا تقديم تسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم، حيث تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، وتعد التكلفة الفعلية لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود هي أكثر من ذلك بكثير، وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.