شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الثاني من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، بقيمة تداول بلغت 14 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 57.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 5.7%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الفتح لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.002 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.1%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 777.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.2%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 716.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 682.6 مليون جنيه بنسبة 2.8%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 480.8 مليون جنيه بنسبة 2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز في الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 410.2 مليون جنيه، و 391.1 مليون جنيه، بنسبة 1.7%، 1.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10884.50 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2871.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.10% مغلقًا عند مستوى 3846.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.73% مغلقًا عند مستوى 13247.81 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 9.61% ليغلق عند مستوى 3524.95 نقطة.