شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مستفيدا من انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انخفاض العملة الأمريكية مقابل نظيراتها الرئيسية فضلا عن متابعة تطورات جائحة كورونا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا، وظهرت هذه السلالة بالفعل في المملكة المتحدة، لكن حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" رفضت إعادة فرض قيود الإغلاق.



هذا، وقد انخفضت العملة الأمريكية بعد صدور بيانات حكومية وفق مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" أظهرت أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين انخفض إلى 70.2 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت توقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 81.2 نقطة دون تغيير.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3872، وسجل أعلى سعر عند 1.3876 وأقل سعر عند 1.3792.