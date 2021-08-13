شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بنسبة 1.5% تزامنا مع انخفاض حاد للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة بالتزامن مع انخفاض حاد للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية سلبية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم وفق مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين انخفض إلى 70.2 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت توقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 81.2 نقطة دون تغيير.



هذا، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1778.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1781.3 دولار وأقل سعر عند 1753 دولارا.