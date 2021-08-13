شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره بعد انخفاض كبير في ثقة المستهلك الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، وعمق خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية سلبية أظهرت انخفاضا حادا في ثقة المستهلك الأمريكي.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات حكومية صادرة وفق مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين انخفض إلى 70.2 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت توقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 81.2 نقطة دون تغيير.



هذا، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.