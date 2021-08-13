شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات مع خفض الولايات المتحدة لتقديراتها لمحصول القمح في روسيا ومحصول الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.

كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت أمس أنها تتوقع وصول إنتاج روسيا من القمح خلال الموسم الحالي إلى 5ر72 مليون طن بانخفاض نسبته 15%عن توقعاتها في يوليو الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات محصول القمح في كندا وهو ما يعني انكماشا في المخزون العالمي من المحصول إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات. في الوقت نفسه تبدو روسيا معرضة لخسارة لقب أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم مع خفض وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لصادرات القمح الروسي لتتساوى المبيعات الروسية مع مبيعات الاتحاد الأوروبي من القمح.

وارتفع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاجو للحاصلات اليوم الجمعة بنسبة 8ر2% إلى 865ر7 دولار لكل بوشل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير .2013 وكانت الأسعار قد ارتفعت أمس بنسبة 5ر3%. وفي بورصة باريس ارتفع سعر طن القمح المطحون أكثر من 250 يورو لأول مرة منذ .2013 وارتفع سعر القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس بنسبة 2% إلى 375ر9 دولار للبوشل وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.