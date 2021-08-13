شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بثاني أسبوع بأغسطس.. و"أبو ظبي" تسجل أعلى مستوى في تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في ثاني أسبوع بشهر أغسطس، إذ ربح سوق الأسهم السعودية 55.4 مليار ريال، وصعدت الأسواق الإماراتية لأعلى مستوى تاريخي، وعاودت بورصة الكويت للصعود، فيما استقرت بورصة مسقط.

بورصة السعودية بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 1.02% رابحًا 114.28 نقطة، ليغلق عند مستوى 11323.7 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.34% رابحًا 82.65 نقطة ليغلق عند مستوى 24631.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.1 مليار سهم بقيمة 39.83 مليار ريال عبر تنفيذ 2.2 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 55.4 مليار ريال ليغلق عند 9.84 تريليون ريال سعودي.

وصعد ببورصة السعودية 10 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.51%.

بورصة الكويت بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحًا 46.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6612.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77% رابحًا 54.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7208.23 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% رابحًا 29.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5442.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.75% رابحًا 42.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5743.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 894.2 مليون سهم بقيمة 155.83 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 34.8 ألف صفقة.

الأسواق الإماراتيةوصعدت الأسواق الإماراتية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.98% رابحًا 55 نقطة ليغلق عند مستوى 2820 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.38% رابحًا 101 نقطة ليغلق عند مستوى 7419 نقطة، ليسجل أعلى نقطة بأداء تاريخي جديد، وربحت الأسواق الإماراتية 9 مليار درهم. الأسواق الإماراتيةوصعدت الأسواق الإماراتية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.98% رابحًا 55 نقطة ليغلق عند مستوى 2820 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.38% رابحًا 101 نقطة ليغلق عند مستوى 7419 نقطة، ليسجل أعلى نقطة بأداء تاريخي جديد، وربحت الأسواق الإماراتية 9 مليار درهم.

بورصة مسقط بورصة مسقط فيما استقر المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، عند مستوى 4002.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 49 مليون سهم بقيمة 9.22 مليون ريال، فيما ربح رأس المال السوقي 1.9 مليون ريال ليصل إلى مستوى 21.599 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "الجزيرة للخدمات" بنسبة 6.15%، أعقبه سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 5.38%، يليه سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 4.49%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 5.93%، أعقبه سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 5.48%، يليه سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 4.91%.