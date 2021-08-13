شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المرصد الإحصائى الجديد لجهاز الإحصاء؟.. اعرف مواصفاته ومقره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لافتتاح مرصد الإحصاء الجديد استكمالا لفكرة الساعة السكانية المعلقة على مبنى الجهاز منذ سنوات لعرض مستجدات القضية السكانية فى مصر، فما هو هذا المرصد والهدف منه؟.



س. ما هو المرصد الإحصائى الجديد؟ س. ما هو المرصد الإحصائى الجديد؟ ج. المرصد الجديد مجموعة من الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعرض لأهم الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنجازات الدولة الجارية مثل مشروع حياة كريمة والذى يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم.



س. ما هى مواصفات المرصد الإحصائى الجديد؟ س. ما هى مواصفات المرصد الإحصائى الجديد؟ ج. يبلغ طول المرصد الجديد 24.5 متر طول على مبنى جهاز الإحصاء، و9.22 متر عرض الشاشة.



س. أين يوجد المرصد الإحصائى الجديد، وهل هى بديل للساعة السكانية؟ س. أين يوجد المرصد الإحصائى الجديد، وهل هى بديل للساعة السكانية؟ ج. المرصد الجديد يعمل من على مبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويضم الساعة السكانية فى العرض وليس بديلًا لها.



س. ما هى مكونات المرصد الإحصائى الجديد؟ س. ما هى مكونات المرصد الإحصائى الجديد؟ ج. مكونات المرصد الجديد تشمل 30 ثانية فترة عرض البيانات والإحصاءات على مبنى الجهاز، ومن المخطط أن يتم تقسيم شاشة المرصد الجديدة على 4 أجزاء، تشمل الساعة السكانية، عرض محتوى إحصائى، عرض التاريخ، شريط أخبار.



س. كم عدد السيارات المتوقع أن يرى المرصد الجديد؟ س. كم عدد السيارات المتوقع أن يرى المرصد الجديد؟ ج. 175 ألف سيارة يومًا من المتوقع أن ترى المرصد الجديد بشارع صلاح سالم، وهو ما يعادل 350 ألف مواطن من المتوقع أن يشهدوا المرصد الإحصائى الجديد عند الافتتاح.