شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 13-8-2021.. 275.6 مليار جنيه موازنة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 13-8-2021، عددا كبيرا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة المالية، أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المإلى الحإلى 2021/2022 تجأوزت نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، وبلغت 275.6 مليار جنيه، وارتفاع سعر الذهب فى مصر اليوم بقيمة جنيهين فقط فى التدأولات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لمستويات 1760 دولارًا.

المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة « المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة « كورونا » وتوفير اللقاحاتأكدت وزارة المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، فقد تجأوزت مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المإلى الحإلى 2021/2022 نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، وبلغت 275.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أننا جاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحى خلال التنفيذ ألفعلى للموازنة، بما يسهم فى تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات.

وبعثت الوزارة برسالة طمأنة للمواطنين قائلة: «هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا.. وتوفير اللقاحات.. فلا تهأون فى صحة المصريين تحت أى مسمى»، موضحًا أنه تم تدبير 3 مليارات جنيه لشراء اللقاحات، منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد ألفيروس خاصة فى ظل ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات فى مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. ارتفاع جنيهين وعيار 21 يسجل 775 جنيهاشهد سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط فى التدأولات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لمستويات 1760 دولارا. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. ارتفاع جنيهين وعيار 21 يسجل 775 جنيهاشهد سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط فى التدأولات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لمستويات 1760 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 18 سجل 664 جنيها

عيار 21 سجل 775 جنيها

عيار 24 سجل 886 جنيها

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أونصة الذهب 1760 دولارا

تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملةوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية ألفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملةوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية ألفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – معهد تعليم عالٍ – مدرسة – مول تجارى – صناعى – طبى – سكنى تجارى إدارى – تعليمى – إسكان فندقى – مركز اجتماعى خدمى).

ووافق المجلس، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على تخصيص 11 منفذاً، و3 مكاتب تموين، بمدينة حدائق أكتوبر، تُستخدم كمنافذ لبيع السلع الغذائية، وصرف السلع التموينية للجمهور، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنظام نقل الأصول، وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 2011/7/5.

قطاع الأعمال: نستهدف بيع 5 أضعاف من منتجات القطن والغزل المباعة حاليًاعقدت وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتى تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. قطاع الأعمال: نستهدف بيع 5 أضعاف من منتجات القطن والغزل المباعة حاليًاعقدت وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتى تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وفى مستهل الاجتماع، أكدت وزارة قطاع الأعمال، على أهمية عنصر التسويق والبيع المركزى لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلى أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصرى طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

أضافت الوزارة، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليًا، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج.