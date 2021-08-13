شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع معوضاً خسائر أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة ليعوض خسائر أمس الخميس، وذلك مع استمرار متابعة الأسواق لتطورات جائحة كورونا.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي للشركات النيوزلندية ارتفع إلى 62.6 نقطة في الشهر الماضي بعد تسجيل القراءة 60.9 نقطة في يونيو/حزيران.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



انت بيانات حكومية قد كشفت أمس عن أن مؤشر توقعات التضخم في نيوزلندا ارتفع بنسبة 2.27% في يوليو/تموز مقارنة بالقراءة السابقة عند ارتفاع بنسبة 2.05%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7045، وسجل أعلى مستوى عند 0.7047 في حين سجل أقل سعر عند 0.6994.