الاقتصاد

زيارة عدد من المدونين العرب لقلعة قايتباي بالإسكندرية للترويج للمقصد المصري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة عدد من المدونين العرب لقلعة قايتباي بالإسكندرية للترويج للمقصد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت قلعة قايتباى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عددا من المدونين والمؤثرين العرب في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لهم والذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستمراراً للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

 

واصطحبهم خلال الزيارة، الدكتور عمرو الشحات مدير القلعة، في جولة بداخلها؛ حيث زاروا الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباي.

 

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا