شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة عدد من المدونين العرب لقلعة قايتباي بالإسكندرية للترويج للمقصد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت قلعة قايتباى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عددا من المدونين والمؤثرين العرب في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لهم والذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستمراراً للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

واصطحبهم خلال الزيارة، الدكتور عمرو الشحات مدير القلعة، في جولة بداخلها؛ حيث زاروا الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباي.

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين