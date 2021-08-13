شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تسهيلات سداد قيمة تحويل سياراتك للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وقود بديل وآمن واقتصادي وهناك مجموعة من التسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي، وفيما يلي تفاصيل تكلفة تحويل السيارات للغاز والتسهيلات المقدمة عند التحويل وكانت كالتالي .

1-تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني.

2- تختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

3-يتم تقديم تسهيلات للمواطنين في سداد قيمة التحويل.

4- أنظمة متعددة للتقسيط .

5-إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه ".

تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلي 1000 محطة علي مستوي الجمهورية، وذلك تزامنا مع توجيهات بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.

كما تستهدف أيضا تقديم تسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم، حيث تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، وتعد التكلفة الفعلية لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.