شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع تزامنا مع انخفاض الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق من نقص الإمدادات من تشيلي.



وتشهد مناجم النحاس في تشيلي بعض التعطل في الإنتاج بسبب إضراب العمال خاصة في منجم "إسكونديدا" للنحاس بسبب الاعتراض على عقود الحكومة والمحادثات المستمرة بشأن ذلك.



ويعد "إسكونديدا" أكبر منجم للنحاس على مستوى العالم، وينتج منه نحو 4.5% من إجمالي الإنتاج العالمي من النحاس أو ما يقدر بحوالي 24 مليون طن خلال العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



هذا، وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 4.39 دولار للرطل.