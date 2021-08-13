شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"داو جونز" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة مع مراقبة تطورات فيروس كورونا، وتمكن "داو جونز" من تحقيق مستوى قياسي جديد.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



هذا، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 35528 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4466 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 14846 نقطة.