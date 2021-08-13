شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الهابط ليبتعد عن مستوى 69.25، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يتواجد هدفه الأول عند 67.45، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 65.20، بينما يمثل الثبات دون 69.25 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 69.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط