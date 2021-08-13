شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بشاشات التداول بالبنوك العاملة فى مصر .

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.92 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.31 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.01 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.31 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.40 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.25 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.