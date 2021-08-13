شكرا لقرائتكم خبر عن هونر تقتحم الأسواق وتراهن على المنافسة مع آبل عبر منتجات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هونر رحلتها الجديدة فى الأسواق التى تهدف من خلالها أن تصبح علامة تجارية رائدة في عالم التكنولوجيا من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة والمتطورة التي تُمكن المستخدمين من زيادة إنتاجيتهم، والاستمتاع بأقصى حدود الترفيه كأفضل الهواتف المتواجدة مثل آبل والهواتف ذات الفئه العليا التي تعمل بنظام اندرويد.

وطوّرت هونر الجديدة مجموعة من المنتجات لتصبح واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية عالمية في مجال الأجهزة الذكية، حيث خلقت عالماً جديداً ذكياً للجميع قائم على مفهوم 1 + 8 + N المتمثل في نظام بيئي مشترك للأجهزة والخدمات مع تمركز الهاتف الذكي في قلب هذا النظام.

وتؤكد HONOR على التزامها بالارتقاء بتجربة المستخدم في منطقة الشرق الأوسط من خلال وضع خطط لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة كلياً، بما في ذلك سلسلة HONOR 50 وسلسلة HONOR X التي تتميز بقدرات تصوير محسّنة وترقيات ذكية وتقنيات متقدمة.

وأكّدت الشركة تطبيق معالج كوالكوم القوي Snapdragon 888 Plus 5G في سلسلة هواتف HONOR Magic3 الجديدة، حيث سيؤدي اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى توفير المزيد من التجارب التحويلية والمبتكرة للمستخدمين.

وتوفر المنصة أيضا أداءً عالياً في هذا المجال وقدرات مبتكرة للذكاء الاصطناعي ستُمكن المطّورين من تقديم تجارب استخدام متميزة للمستخدمين.

ومن ناحيةٍ أُخرى، ستؤدي إضافة المعالج الجديد Snapdragon 888 Plus إلى تعزيز أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة 20%، ويمكنه تشغيل شبكات عصبية متعددة في وقتٍ واحد.



هواتف هونر

كما تهدف هونر إلى توفير حياة يومية أكثر ذكاء واتصالاً للمستخدمين مع التركيز بشكلٍ خاص على الخصوصية والصحة واللياقة البدنية من خلال استخدام نظام التشغيل HONOR Trusted Execution Environment المطّور خصيصاً من HONOR، حيث يوفر نظام التشغيل هذا حماية عالية الخصوصية للدفع عبر الهاتف المحمول والتعرف على الوجه بدقة.

وبدأت هونر منذ انفصالها عن Huawei العام الماضي، مسارٍ جديد لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. لذا، ستوفر مركزاً عالي الكفاءة، وستبني شبكة خدمات شاملة عالية الجودة لتلبية متطلبات المستهلكين المعاصرين. وسيرى المستهلكون هذا التحول في العمل بدءاً من إطلاق سلسلة HONOR 50 وسلسلة HONOR Magic 3.



انطلاق هاتف هونر

وأقامت هونر شراكاتٍ مع أكثر من 30 شركة تكنولوجية رائدة مثل Google وAMD وIntel وMicrosoft وغيرها الكثير.

وواجهت HONOR تحدياتٍ عديدة لكنها تمضي قدماً في استراتيجيتها منذ أكثر من عامين، وقد استثمرت الشركة بشكلٍ كبير في البحث والتطوير، وتمتلك الآن 4 مراكز للبحث والتطوير، وأكثر من 100 مختبر ابتكار، وأكثر من 4700 طلب براءة اختراع للمساعدة في دفع المزيد من التقدم في تقنياتها.

وانطلقت الشركة بالفعل من قاعدة قوية تضم أكثر من 10.000 موظف، وشهدت زيادة بنسبة تزيد عن 50% في عدد موظفي البحث والتطوير. وتدير حالياً أكثر من 30 ألف متجر، وأكثر من 3 آلاف مركز خدمة عملاء، مما يضعها في وضع جيد لتحقيق طموحاتها في المنطقة والعالم.