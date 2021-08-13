شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع بفعل تحذيرات حول الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بعدما حذرت وكالة الطاقة الدولية من تباطؤ الطلب العالمي على الوقود بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ،يأتي هذا بالتزامن مع تجدد المخاوف حول تخمة المعروض فى الأسواق ، خاصة بعد ضغط إدارة الرئيس الأمريكي"جو بايدن" على تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج خلال الفترة القصيرة المقبلة.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 1.1% إلى مستوي 68.18$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.90$، و سجل أعلى مستوي عند 69.00$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8 % إلى مستوي 70.46$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.04$ ، وسجل أعلى مستوي عند 71.13$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الخميس نسبة 0.7% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد طلب الإدارة الأمريكية من أوبك وحلفائها زيادة الإمدادات.

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط الخام ومنتجاته قد تباطأ بشكل حاد ،بعدما أجبرت تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم الحكومات على إحياء قيود الإغلاق.

أوضحت الوكالة أن نمو الطلب قد انخفض بشكل أكثر حدة خلال النصف الثاني من هذا العام ، وأعاذت ذلك إلى القيود الجديدة المفروضة فى العديد من البلدان الأكثر استهلاكا للوقود فى العالم ولا سيما فى أسيا.

حثت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الأربعاء تحالف أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ،وأعاذت ذلك إلى ضمان سلامة تعافي الاقتصاد العالمي.