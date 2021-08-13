شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة 4 أشهر بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ،ليبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى ظل تزايد الشكوك حول قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الأجل القريب.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 92.81 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.96 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، وفقد فى اليوم السابق نسبة 0.2% بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.20 نقطة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة بعد تزايد الشكوك حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زادت تلك الشكوك بعد تباطؤ وتيرة التضخم الأمريكية خلال تموز/يوليو، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار النفط بالسوق العالمي ، وهو ما يعني المزيد من التباطؤ فى أسعار المستهلكين فى المستقبل القريب ،الأمر الذي يقلص من الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تأتي تلك التطورات لتؤكد على سلامة الرؤية التي يتبنها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والذي أكد مرارا على أن ارتفاع الأسعار بالفترة الأخيرة يعد أمر مؤقتا ، وأن الاقتصاد الأمريكي لم يتعافي لدرجة البدء فى تشديد السياسة النقدية.