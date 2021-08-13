شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكن تظل الأسعار بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 23.43$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.17$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.16$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة"تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،وحقق المعدن فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.8% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 22.27$ للأوقية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.15% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع تجدد عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.20 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة بعد تزايد الشكوك حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد تباطؤ وتيرة التضخم الأمريكية وهبوط أسعار النفط.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بنسبة 3.75% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل مخاوف حول مستويات الطلب الفعلي فى الصين ، مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى البلاد ، بالإضافة إلى تشديد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا بعد تزايد حالات الإصابة بالمرض.