شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليختبر مستوى 71.20، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 69.65 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، في حين إن اختراق 71.20 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ بزيارة مناطق 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.30 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط