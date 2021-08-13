شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الارتفاع ليتجه تدريجياً نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1770.00، مع الانتباه إلى أن المتوسط المتحرك 50 قد يشكّل عائق أمام محاولات السعر الإيجابية، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور سدفع السعر إلى 1797.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1750.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1740.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد