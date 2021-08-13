شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليستمر بالاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1.3760، مع الإشارة إلى أننا بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو 1.3680 كمحطة تالية، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم الذي يتأثر بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً بشرط الثبات دون مستوى 1.3875.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3720 والمقاومة 1.3875

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط