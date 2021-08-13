شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار ضيق منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.1780، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بتخطي 1.1700 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1600.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1660 والمقاومة 1.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط