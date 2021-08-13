شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 70.90 دولار لبرنت و68.59 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 70.90 دولارًا للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.59 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، شهد انخفاضا طفيفا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، من ارتفاع الطلب على النفط بشكل مفاجئ عكس مساره البطيء حاليا فى بقية دول العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كورونا وقالت الوكالة، التى مقرها باريس، وفقا لقناة (فرانس 24)، " تم خفض النمو فى النصف الثانى من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كورونا المفروضة فى عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص فى آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط ".

وأضافت فى تقريرها الشهرى للنفط "تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط فى يوليو إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من كورونا إلى تعطيل عمليات التسليم فى الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى فى آسيا وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضى عند 120 ألف برميل يوميا، وتوقعت أن النمو فى النصف الثانى من العام سيكون أقل بواقع نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضى، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات.