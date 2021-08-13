شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 13-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لوقف التداول بالبنوك العاملة فى مصر، نظرا لاجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصري عند 18.29جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.29جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.