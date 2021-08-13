شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. ارتفاع جنيهين وعيار 21 يسجل 775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط فى التداولات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لمستويات 1760 دولارا.





أسعار الذهب في مصر

عيار 18 سجل 664 جنيها

عيار 21 سجل 775 جنيها

عيار 24 سجل 886 جنيها

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أونصة الذهب 1760 دولارا

ويختم سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة وسط ترقب وحذر من المتداولين، وذلك في انتظار بيانات القراءة الأولية لثقة المستهلك في الولايات المتحدة من جامعة ميشيجان.

وارتفع الذهب في مصر بحوالي 6 جنيهات أمس وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في مصر المعاملات الفورية لتربح قرابة 10 دولارات إلي مستويات تتراوح بين 1745 إلي 1750 دولار.

أسعار الذهب سجلت هبوط كبير الأسبوع الماضي بنسبة 4% لكن السوق صحح مساره في جلسات التداول هذا الأسبوع تحديدا يومي الأربعاء والخميس مرتفعاً لمستويات 1750 دولار، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر مرتفعا لتخطي 770 جنيها للجرام.