شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: نستهدف بيع 5 أضعاف من منتجات القطن والغزل المباعة حاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزارة قطاع الأعمال، على أهمية عنصر التسويق والبيع المركزي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلي أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

أضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليًا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج.

وأوضحت الوزارة، أن الغرض من تأسيس الشركة هو تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تحقيق التركيز والتخصص حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، أما شركة التسويق فسوف تتولى التسويق وأوامر التشغيل والبيع.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص في هذه الشركة ذو خبرات كبيرة في مجال التسويق، للقيام بالتسويق والبيع سواء للمنتجات النهائية التي سيتم إنتاجها (قمصان ومفروشات وملابس منزلية) أو وسيطة من الغزول والأقمشة.

وتابع الوزارة أن عمليات الإنتاج في مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة سوف تكون تحت علامة تجارية واحدة يجري حاليا تسجيلها في كافة الأسواق العالمية.

وفيما يخص عمليات البيع، أكدت الوزارة، أن شركة التسويق ستقوم بفتح فروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.