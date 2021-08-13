شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 13-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 13-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلًا ثباتًا فى البنك الأهلى المصري عند 18.29جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.29جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تحديث بشاشات التداول بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل ثبت سعر الريال السعودى اليوم، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بشاشات التداول فى البنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت فى مصر.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.29 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.27 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.33 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.