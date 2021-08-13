شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم.. الطماطم 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-8-2021، استقرارًا وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-3 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الكوسة 2.5-6 جنيهات، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وسجلت البطاطس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.