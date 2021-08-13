شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية لا تتوقف عن تسجيل مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتوسع مكاسبها للجلسة العاشرة على التوالي ،مسجلة مستوى قياسي جديد ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بفضل موسم الإفصاح عن نتائج الأعمال خلال الربع الثاني ،وبعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 476.14 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى تاسع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة العاشرة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التأمين ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.0% ، ليواصل القطاع مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي.

تتوالي كبرى البنوك والشركات الأوروبية الإفصاح عن نتائج أرباح قوية تتجاوز تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو ما يعكس القدرة الكبيرة فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر الأمس الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,461.77 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.35% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس قرابة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.4 %.