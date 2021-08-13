شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة ِأشهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل شكوك حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,860.33$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,852.68$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,851.72$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,683.67 $ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع تجدد عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.20 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة بعد تزايد الشكوك حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زادت تلك الشكوك بعد تباطؤ وتيرة التضخم الأمريكية خلال تموز/يوليو، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار النفط بالسوق العالمي ، وهو ما يعني المزيد من التباطؤ فى أسعار المستهلكين فى المستقبل القريب ،الأمر الذي يقلص من الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الاتحادي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,023.54 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 5 أيار/مايو الماضي.