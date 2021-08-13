شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، لكنه بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،الأمر الذي زاد المخاوف حيال اختلاف مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

زاد اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1742$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1728 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1728$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،بعد بيانات قوية عن أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة ،وحقق اليورو فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.2% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.1705$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لا تزال منخفضة بنسبة 0.25% مقابل العملة الأمريكية ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

عززت البيانات القوية عن سوق العمل الأمريكي ،الصادرة أواخر الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري ،من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وفى ظل احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى الأجل القريب ،زادت مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ،خاصة فى ظل تأكيد البنك المركزي الأوروبي على استمراره فى دعم الاقتصاد ،وإنه لا يواجه ضغوطا تضخمية كتلك التي يواجها المركزي الأمريكي.