شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة .. 14200- 14600 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 13-8-2021، استقرارًا في أسعار مواد البناء وفقًا للأسعار الرسمية من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

أما عن أسعار الأسمنت البورتلاندي، سجلت 880- 1150 جنيهًا تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل سعر الاسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها .

واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.