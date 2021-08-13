شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-8-2021 أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية فى السوق المحلية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.57 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.57 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.