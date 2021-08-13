تعرف أسعار الدواجن اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-8-2021، وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 23-24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الدواجن البلدى فسجلت 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 45 جنيها في المزرعة 48-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.