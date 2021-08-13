الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 13-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 13-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية فى السوق المحلية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

 

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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